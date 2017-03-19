經典賽》中田翔腰部問題已解決 但不能泡澡讓他不開心

中田翔（右）今在熱身賽登場。（取自日刊體育）

〔體育中心／綜合報導〕日本代表隊今天與小熊進行熱身賽，原本腰部不適的中田翔，也因為情況好轉先發上陣，受訪時他表示，腰部已經沒有大礙，但仍對於美國的住宿環境不習慣，因為只能淋浴又沒有免治馬桶，讓他覺得不夠舒適。

中田翔今天在與小熊一戰中擔任先發第5棒，並鎮守一壘，先前腰部不適的問題也已經改善，「腰已經完全沒問題了，也期待可以跟其他優秀選手對陣。」此役中田翔打了2打席後退場，沒有安打。

中田翔過去隨火腿前往美國春訓時就曾抱怨，不習慣美國沒有免治馬桶可以使用。日媒報導指出，中田翔這次代表國家赴美征戰，也特別準備攜帶式免治馬桶，希望不會因為這些「私人問題」影響表現，不過他還是對於住宿環境有意見，因為美國的宿舍普遍沒有浴盆，球員也都只能淋浴，讓習慣泡澡的他相當不適應。