經典賽》瓊斯六星級美技沒收全壘打 金鶯隊友舉盔致敬（影音）

〔體育中心／綜合報導〕六星級守備！美國隊中外野手瓊斯（Adam Jones）在7局下飛身接殺馬查多（Manny Machado）越過全壘打牆的球，硬生生第沒收了一發全壘打，讓全場美國球迷情緒完全沸騰，所幸有這個美技接殺，才沒讓傷害擴大，因為下一棒卡諾（Robinson Cano）敲出陽春砲，幫助多明尼加追到3：4一分落後。

球被沒收的那一刻，與瓊斯一同效力金鶯隊友馬查多，也舉起頭盔致敬。