SBL》快攻灌籃沒成 反而入選最佳好球？（影音）

〔體育中心／綜合報導〕昨日裕隆和台啤各握著2勝的成績進入第5戰，為了爭奪冠軍賽門票，雙方洋將無不盡全力拚戰，甚至險些暴發衝突，而賀夫與李恩皆因犯滿退場，最終由裕隆以65：59擊敗台啤。

第四節開打約2分鐘後，台啤搶到快攻機會，黃聰翰接到隊友傳球後灌籃竟「放槍」，反讓裕隆有機可乘，呂政儒順利上籃再拿下2分，而黃聰翰這球也變成最佳好球的小插曲。

黃聰翰（右）。（資料照，記者林正堃攝）

第5戰洋將賀夫拿下12分為全隊最高，呂政儒、周士淵也各攻下10分，帶領裕隆率先取得聽牌優勢，明日若再擊敗台啤，將和達欣在總冠軍賽交手。

呂政儒（左）。（資料照，記者林正堃攝）