中職》富邦悍將薪資底定 林益全月薪75萬最高

林益全。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／綜合報導〕2017年富邦悍將第一季全員薪資底定，為了肯定去年球隊精彩奪冠的優異表現，陣中所有教練及大部份球員，獲得富邦悍將球團大幅加薪肯定，本土球員薪資總額相較去年季初，調升幅度19.3%。

帶領球隊奪冠的葉君璋總教練獲得提前換約，與富邦悍將簽下2加1年的複數年約，合約最長可延長至2019年。除剛轉任教練的林正豐外，本土教練團所有教練皆獲得兩年的複數年合約。

林益全獲得2年複數年合約，薪資為陣中最高，月薪75萬。高國輝同樣是2年複數年合約，而胡金龍則是簽下3年複數年合約，高國輝與胡金龍兩人月薪都調升至65萬；去年無論在打擊與守備都有好表現的林哲瑄獲得提前換約，簽下兩年複數年合約，本季月薪調整至55萬。

高國輝。（資料照，記者黃志源攝）

獲得兩年複數年約肯定的另有3位球員，捕手林琨笙薪資調漲4萬，生涯月薪首度突破20萬大關，來到22萬，投手蔡明晉月薪從15萬調升至20萬；去年奪下「中繼王」的賴鴻誠，獲得加薪6萬，本季月薪調到20萬。

除蔡明晉和賴鴻誠外，黃勝雄同樣獲得20萬月薪，較上個球季調升5萬；2016年榮獲「年度最佳進步獎」的中繼投手郭勝安，薪資調漲140%全隊最高，月薪從5萬調升到12萬；林晨樺從月薪12萬調升至16萬；張耿豪則從去年的7.5萬，上升到12萬元，生涯月薪首度突破10萬。

主力野手部份，外野手高孝儀去年突出的表現，獲得100%加薪肯定，從月薪6.5萬，上升一倍，來到13萬；同為職棒四年級生的二壘手林威廷，月薪從10.5萬，調整至17萬；游擊手陳凱倫，月薪從11萬，調升至15萬；捕手方克偉薪資調幅達60%，從上季的月薪7.5萬，調至12萬。

今年富邦悍將月薪達50萬以上（含50萬）的選手共有5位，包含林益全、高國輝、林哲瑄、胡金龍以及倪福德；20萬至50萬等級的選手，則有林琨笙、蔡明晉、羅嘉仁、黃勝雄、賴鴻誠、張建銘及林羿豪等7位；團隊共12位球員達到20萬以上（含20萬）月薪。

最佳進步獎得主郭勝安，薪資調漲140%全隊最高，月薪從5萬調升到12萬。（資料照，記者林正堃攝）