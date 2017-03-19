日職》熱身賽5場3轟 大谷翔平連兩場敲紅不讓（影音）
2017/03/19 15:32
〔體育中心／綜合報導〕因右腳踝受傷而退出經典賽的日本火腿隊「二刀流」大谷翔平，今天面對廣島隊敲出一發陽春砲，連2場開轟。
大谷翔平今在5局上人1人出局後，從廣島先發投手岡田明丈手中敲出右外野陽春砲，與西川遙輝同局開轟，火腿此役一路挨打，廣島全場敲出11安灌進9分，其中有4支為全壘打，雖然火腿在9局上追回1分，但終場仍以3：9輸球。
大谷翔平此役4打數2安打，包括1發陽春砲，熱身賽打擊率高達3成13，大谷出賽5場就敲出3轟，打擊手感相當火燙。
相關新聞
- 日職》加盟巨人初實戰 陽岱鋼：很幸福！（影音）
- 日職》大谷翔平太狂 砲轟52年來首位澤村賞強投（影音）
- 日職》目標110公里 稻村亞美又來開球了（影音）
- 日職》陽岱鋼巨人初登場 首打席就回本壘得分
- 經典賽》中田翔的秘密武器？自備免治馬桶赴美
推薦新聞
-
SBL》與裕隆背水一戰還沒打 台啤驚傳教練團恐改組2017/03/19 17:17
-
高球》仰德台日友好盃日本隊1分之差險勝 連3年抱走冠軍盃2017/03/19 16:53
-
中職》富邦悍將薪資底定 林益全月薪75萬最高2017/03/19 15:14
-
中職Live》洪心騏5局好投 率領獅隊擊敗桃猿2017/03/19 15:13
-
NBA》騎士大咖球星齊輪休 聯盟不開心2017/03/19 14:22