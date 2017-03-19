日職》熱身賽5場3轟 大谷翔平連兩場敲紅不讓（影音）

〔體育中心／綜合報導〕因右腳踝受傷而退出經典賽的日本火腿隊「二刀流」大谷翔平，今天面對廣島隊敲出一發陽春砲，連2場開轟。

大谷翔平今在5局上人1人出局後，從廣島先發投手岡田明丈手中敲出右外野陽春砲，與西川遙輝同局開轟，火腿此役一路挨打，廣島全場敲出11安灌進9分，其中有4支為全壘打，雖然火腿在9局上追回1分，但終場仍以3：9輸球。

大谷翔平此役4打數2安打，包括1發陽春砲，熱身賽打擊率高達3成13，大谷出賽5場就敲出3轟，打擊手感相當火燙。