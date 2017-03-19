中職》開幕戰意義非凡 「蔗總」新身份與A-Lin同台
2017/03/19 15:30
A-Lin為統一獅主場開幕戰獻唱。（統一獅提供）
〔體育中心／綜合報導〕統一獅主場開幕戰將於4月4日台南棒球場熱鬧開戰，也是代總教練黃甘霖執掌獅子軍的首場主場賽事，當天為連續假期，統一獅特別邀請歌后A-Lin蒞臨台南棒球場擔任表演嘉賓，為開幕戰獻唱，讓棒球迷感受A-Lin的聲音魅力。
黃甘霖在2011年4月2日引退，當年A-Lin也與家人一起來到台南棒球場獻上祝福，而時隔6年對「蔗總」來說更是一項全新的挑戰。
統一獅表示，開幕戰為回饋球迷，購票即贈送限定贈品「猛獅無懼應援旗幟」，凡購買開幕戰內野預售票者，即可至現場排隊兌換，限量1000支，換完為止，球迷可至全台統一超商ibon售票系統購票。
相關新聞
- 中職》富邦悍將薪資底定 林益全月薪75萬最高
- 中職Live》洪心騏5局好投 率領獅隊擊敗桃猿
- 中職》猴子穿新衣 Lamigo新球季戰袍改款
- 中職》統一獅主場搞花樣 外野席烤肉攬球迷
- 體育署傾向中職組訓 劉保佑：非奪權
推薦新聞
-
日職》陽岱鋼今出賽吞K 明返巨人一軍2017/03/19 17:32
-
經典賽》恐怖怪力男 這一轟速度高達188公里（影音）2017/03/19 16:26
-
NBA》2勁旅有意簽約 老前鋒布瑟有望回鍋2017/03/19 15:51
-
中職》富邦悍將薪資底定 林益全月薪75萬最高2017/03/19 15:14
-
NBA》騎士大咖球星齊輪休 聯盟不開心2017/03/19 14:22