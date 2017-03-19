中職》開幕戰意義非凡 「蔗總」新身份與A-Lin同台

A-Lin為統一獅主場開幕戰獻唱。（統一獅提供）

〔體育中心／綜合報導〕統一獅主場開幕戰將於4月4日台南棒球場熱鬧開戰，也是代總教練黃甘霖執掌獅子軍的首場主場賽事，當天為連續假期，統一獅特別邀請歌后A-Lin蒞臨台南棒球場擔任表演嘉賓，為開幕戰獻唱，讓棒球迷感受A-Lin的聲音魅力。

黃甘霖在2011年4月2日引退，當年A-Lin也與家人一起來到台南棒球場獻上祝福，而時隔6年對「蔗總」來說更是一項全新的挑戰。

統一獅表示，開幕戰為回饋球迷，購票即贈送限定贈品「猛獅無懼應援旗幟」，凡購買開幕戰內野預售票者，即可至現場排隊兌換，限量1000支，換完為止，球迷可至全台統一超商ibon售票系統購票。