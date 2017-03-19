NBA》2勁旅有意簽約 老前鋒布瑟有望回鍋

老前鋒布瑟有機會重返NBA。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕據《ESPN》消息指出，現年34歲的老前鋒布瑟（Carlos Boozer）有機會重返NBA，傳快艇、熱火有意追逐。

布瑟目前正在中國CBA廣東華南虎效力，球隊在他的助拳下，只差1勝就可以晉級總決賽。但這一勝卻可能影響布瑟重返NBA的大門，因為根據聯盟規定，熱火、快艇若要為季後賽進行最後補強，得在4/12前完成簽約，若華南虎晉級CBA決賽，布瑟就得打到4/16才獲自由身。

本季布瑟在華南虎出賽45場，平均有17.2分、10.6籃板的表現，他上次在NBA出賽要回到2014-15年，在湖人繳出11.8分、6.8籃板的成績。