中職》梁家榮開轟 統一獅仍險勝Lamigo桃猿

獅隊以3:2一分之差，於熱身賽對猿隊拿下首勝。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕Lamigo桃猿隊和統一獅隊今公辦熱身賽交手，猿隊打線發揮不多，僅5局下單局兩轟進帳。統一獅隊則是年輕投手洪心騏繳出5局失2分好投，終場3:2險勝Lamigo桃猿。

洪心騏5局投球任內僅挨2支安打，就是5局下被朱育賢、梁家榮敲出的全壘打，洪心騏說，今天狀況其實不錯，知道自己球速不快，所以今天都運用配球讓對方打不好，面對朱育賢時因球數落後，所以被對方掌握配球，面對梁家榮則是已成功配壞對方打擊動作，但球沒有到捕手要的高度。

梁家榮生涯一軍全壘打支數尚未開張，二軍合計4年來也僅3轟，今年繼球隊自辦熱身賽開轟後，今天又再次開轟，他說很開心今天能在打擊上，把以前沒做好的部分做完整，他也透露二軍打擊教練貝茲要求他上場時放輕鬆，打擊動作上也做了些許微調。

統一獅先發洪心騏前三局，尚未被火力兇猛的桃猿隊敲安。（記者廖耀東攝）

梁家榮。（記者廖耀東攝）

獅隊蔡奕玄。（記者廖耀東攝）