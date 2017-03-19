中職》一軍首轟今年開張？梁家榮有信心
2017/03/19 15:59
梁家榮。（記者廖耀東攝）
〔記者林宥辰／台中報導〕Lamigo桃猿隊三壘手梁家榮，生涯4年來還未嚐過一軍開轟滋味，今年心態上的轉變帶給他信心，今天熱身賽開轟，他說今年有自信一定能在一軍正式比賽將球轟過大牆。
梁家榮說，一年以前被問及自身目標時，他時常懷疑自己，但今年他告訴自己「我可以」，要相信自己可以做到，二軍外籍打擊教練貝茲也鼓勵他，上場打擊時要抱持輕鬆的心情，更相信自己一些。
梁家榮說，以往他過於苛責自己，低潮時連安打都難產，今年他抱持著信心，相信自己今年一定能加強長打，即使今天沒開轟，他也會有自信面對開季。
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