經典賽》恐怖怪力男 這一轟速度高達188公里（影音）

史坦頓今日超前兩分砲

〔記者林子翔/綜合報導〕經典賽F組關鍵戰役,美國靠著「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)擊出兩分砲,助球隊以6:3擊敗多明尼加,再度挺進四強。根據大聯盟官網指出,史坦頓這發全壘打,飛行速度達117.3英哩(約188.7公里),比火球投手查普曼(Aroldis Chapman)的球速還快。

史坦頓4局上轟出超前兩分砲,根據「Statcast™」測量,這發全壘打足足飛了424英呎遠,飛行速度達117.3英哩。史坦頓賽表示,他當時是猜對方投內角速球,因此有提早準備揮棒。

史坦頓曾在2015年6月擊出475英呎遠的超大號全壘打,速度高達119.2英哩(約191.8公里);同年4月也曾轟出轟出一發時速118.5英哩(190.7公里)的超級平飛全壘打,飛行離地面不超過10.6公尺,卻飛了366英呎之遠。

史坦頓敲118.5英哩的全壘打

「怪力男」史坦頓。(法新社)

