經典賽》恐怖怪力男 這一轟速度高達188公里（影音）
2017/03/19 16:26
史坦頓今日超前兩分砲
〔記者林子翔／綜合報導〕經典賽F組關鍵戰役，美國靠著「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）擊出兩分砲，助球隊以6：3擊敗多明尼加，再度挺進四強。根據大聯盟官網指出，史坦頓這發全壘打，飛行速度達117.3英哩（約188.7公里），比火球投手查普曼（Aroldis Chapman）的球速還快。
史坦頓4局上轟出超前兩分砲，根據「Statcast™」測量，這發全壘打足足飛了424英呎遠，飛行速度達117.3英哩。史坦頓賽表示，他當時是猜對方投內角速球，因此有提早準備揮棒。
史坦頓曾在2015年6月擊出475英呎遠的超大號全壘打，速度高達119.2英哩（約191.8公里）；同年4月也曾轟出轟出一發時速118.5英哩（190.7公里）的超級平飛全壘打，飛行離地面不超過10.6公尺，卻飛了366英呎之遠。
史坦頓敲118.5英哩的全壘打
「怪力男」史坦頓。（法新社）
「怪力男」史坦頓。（法新社）
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