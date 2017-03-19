NCAA》蹲馬桶式罰球正宗傳人！「迷你」貝瑞驚艷全場（影音）
Florida's Canyon Barry shoots free throws like his dad. pic.twitter.com/AyP4NMH7ZZ— CBS Sports （@CBSSports） 2017年3月16日
〔記者陳人齊／綜合報導〕傳奇球星老貝瑞（Rick Barry）的蹲馬桶式罰球後繼有人！今天在「三月瘋」的NCAA比賽中，就讀佛羅里達大學的「迷你」貝瑞凱亞（Canyon Barry）就用蹲馬桶的動作完成罰球，彷彿在向老爸貝瑞致敬。
年僅23歲的凱亞是老貝瑞最小的兒子，老貝瑞現已高齡72歲，總共有5名兒子1名女兒，他與首任妻子育有4子全都打過職籃，其中布蘭特（Brent Barry）、瓊恩（Jon Barry）、祖魯（Drew Barry）還打過NBA，今天這位凱亞（Canyon Barry）則是老貝瑞與第3任妻子所生的。
凱亞從大學就將老爸的絕活發揚光大，罰球命中率從菜鳥年的73％進步到今年大四的88％，將家族的神射本領發揮到淋漓盡致。
「神射」可說是貝瑞家族的代名詞，從老貝瑞到布蘭特、瓊恩、祖魯皆是如此，父子4人在球員期間都寫下不俗的罰球命中率，而布蘭特、瓊恩、祖魯更以三分球著稱，布蘭特留下家族最高的4成三分命中率，瓊恩以3成92次之，祖魯NBA時期機會不多，但也有3成81的三分命中率。
至於同父異母的小弟凱亞，本季在大學的三分球命中率只有3成5，若要追上哥哥們的成就看來還得多加把勁。
凱亞是老貝瑞最小的兒子，現年23歲，正在NCAA打球。（法新社）
老貝瑞現年72歲，是NBA的名人堂球星，同時也是蹲馬桶式罰球的開山鼻祖。（取自網路）
司庫特（Scooter Barry）是貝瑞兄弟的大哥，曾在歐洲聯賽打過職籃，現年50歲。（取自網路）
47歲的瓊恩是貝瑞兄弟的二哥，NBA生涯14季效力過8支球隊。（取自網路）
45歲的布蘭特，成就在貝瑞兄弟中最高，曾2度隨馬刺拿下NBA總冠軍。（取自網路）
44歲的祖魯，NBA生涯不長，只打過短短4季。（取自網路）
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