中職 Live》陳子豪敲安打回分數 兄弟追平富邦

2017/03/19 18:55

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

悍將

0

0

1

 

 

 

 

 

 

1

3

0

兄弟

0

0

1

 

 

 

 

 

 

1

4

0

第三局

3局上，石翔宇安打上壘，1出局後，胡金龍敲出，富邦攻占一、三壘，張建銘擊出左外野高飛犧牲打，助富邦攻回1分。

3局下，首名打者王勝偉安打上壘，1出局後，鄭達鴻、陳子豪接連敲安，兄弟打回1分。雙方1：1戰平。

第二局

2局下，周思齊敲出安打上壘，但他盜二壘遭到捕手林琨笙阻殺出局，羅力解決彭政閔、許基宏，讓兄弟形成另類的三上三下。

第一局

1局上，胡金龍獲得保送，他再靠著內野滾地球上到二壘，但林益全遭到三振，富邦無功而返。

賽前

中職熱身賽，中信兄弟在洲際主場迎戰富邦悍將，兄弟派出艾迪頓先發，而富邦則是由羅力主投。

雙方先發打序：

富邦

棒次

中信兄弟

胡 金 龍

1

陳 子 豪

張 建 銘 

2

張 正 偉

林 哲 瑄

3

林 智 勝

林 益 全

4

周 思 齊

高 國 輝 

5

彭 政 閔

林 威 廷

6

許 基 宏 

林 琨 笙

7

王 勝 偉

石 翔 宇

8

詹 子 賢

李 宗 賢

9

鄭 達 鴻

羅力

先發投手

艾迪頓

相關新聞

推薦新聞
即時戰況
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.