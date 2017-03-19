中職 Live》陳子豪敲安打回分數 兄弟追平富邦

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 悍將 0 0 1 1 3 0 兄弟 0 0 1 1 4 0

第三局

3局上，石翔宇安打上壘，1出局後，胡金龍敲出，富邦攻占一、三壘，張建銘擊出左外野高飛犧牲打，助富邦攻回1分。

3局下，首名打者王勝偉安打上壘，1出局後，鄭達鴻、陳子豪接連敲安，兄弟打回1分。雙方1：1戰平。

第二局

2局下，周思齊敲出安打上壘，但他盜二壘遭到捕手林琨笙阻殺出局，羅力解決彭政閔、許基宏，讓兄弟形成另類的三上三下。

第一局

1局上，胡金龍獲得保送，他再靠著內野滾地球上到二壘，但林益全遭到三振，富邦無功而返。

賽前

中職熱身賽，中信兄弟在洲際主場迎戰富邦悍將，兄弟派出艾迪頓先發，而富邦則是由羅力主投。

雙方先發打序：

富邦 棒次 中信兄弟 胡 金 龍 1 陳 子 豪 張 建 銘 2 張 正 偉 林 哲 瑄 3 林 智 勝 林 益 全 4 周 思 齊 高 國 輝 5 彭 政 閔 林 威 廷 6 許 基 宏 林 琨 笙 7 王 勝 偉 石 翔 宇 8 詹 子 賢 李 宗 賢 9 鄭 達 鴻 羅力 先發投手 艾迪頓