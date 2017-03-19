中職 Live》陳子豪敲安打回分數 兄弟追平富邦
2017/03/19 18:55
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悍將
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第三局
3局上，石翔宇安打上壘，1出局後，胡金龍敲出，富邦攻占一、三壘，張建銘擊出左外野高飛犧牲打，助富邦攻回1分。
3局下，首名打者王勝偉安打上壘，1出局後，鄭達鴻、陳子豪接連敲安，兄弟打回1分。雙方1：1戰平。
第二局
2局下，周思齊敲出安打上壘，但他盜二壘遭到捕手林琨笙阻殺出局，羅力解決彭政閔、許基宏，讓兄弟形成另類的三上三下。
第一局
1局上，胡金龍獲得保送，他再靠著內野滾地球上到二壘，但林益全遭到三振，富邦無功而返。
賽前
中職熱身賽，中信兄弟在洲際主場迎戰富邦悍將，兄弟派出艾迪頓先發，而富邦則是由羅力主投。
雙方先發打序：
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富邦
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棒次
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中信兄弟
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胡 金 龍
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1
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陳 子 豪
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張 建 銘
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2
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張 正 偉
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林 哲 瑄
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3
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林 智 勝
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林 益 全
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4
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周 思 齊
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高 國 輝
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5
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彭 政 閔
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林 威 廷
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6
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許 基 宏
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林 琨 笙
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7
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王 勝 偉
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石 翔 宇
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8
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詹 子 賢
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李 宗 賢
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9
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鄭 達 鴻
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羅力
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先發投手
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艾迪頓
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