經典賽》松坂大輔受傷 本季開幕一軍恐無望？

松坂大輔。（圖片取自軟銀臉書）

〔體育中心／綜合報導〕軟銀「平成怪物」松坂大輔因右腳受傷，很可能無法趕在開季前痊癒，代表他很難會在開季一軍的名單內。

松坂大輔18日在熱身賽面對西武先發，他當時因右腳不適，提前在4局退場。當天他主投3.2局被敲1安打、送出2K，但因投出4次四死球，失掉4分全是責失。部分日媒認為，松坂大輔因右腳受傷，開季就進入一軍的可能性不大。

松坂大輔在2014年12月以3年12億日圓（約新台幣3億元）加盟軟銀，還披上象徵王牌投手的背號18號，但他表現欠佳，兩個球季以來只在一軍登板一場比賽，而且這場比賽的投球內容荒腔走板，單局連投4次保送失5分。他季後去波多黎各打冬季聯盟，藉此調整投球狀況，展現拚回一軍的決心。