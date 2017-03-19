高球》仰德台日友好盃日本隊1分之差險勝 連3年抱走冠軍盃

日本隊長海老原清治（右）在頒獎典禮上，從大會會長許育瑞手中接過勝利金盃。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／新北報導〕日本隊今天以總積分10.5分比9.5分，贏得2017仰德台日友好盃高球賽勝利，這是日本隊連續第3年在這場對抗賽獲勝。

仰德台日友好盃今天進行最後1回合比賽，清晨開賽不到1小時，因為大霧影響被迫停擺。雙方選手等了兩個小時，終於等到好天氣，大會決定只打9洞決勝負。

台灣隊業餘選手王偉軒／俞涵軒，長春職業選手鍾春興／林吉祥、陳志忠／呂文德，以及陳志明／汪德昌，分別擊敗日本對手，拿到4分。

謝玉樹／謝錦昇則與日本隊尾崎直道／飯合肇戰成平手，各得0.5分。這9組打完雙方各得4.5分，仍舊平手。

最後一組盧建順／謝敏男甥舅搭檔，力戰日本隊長海老原清治／倉本昌弘，打完6洞盧建順／謝敏男還領先1桿。沒想到第7洞海老原清治先推進25呎上坡左轉的博蒂推桿，接著第8洞倉本昌弘從果嶺外後方回推下坡22呎推桿，竟然又抓到小鳥，逆轉勝負。

最後1洞5桿長洞，日本隊3桿攻上果嶺，兩推保Par。謝敏男和盧建順面對7呎博蒂推桿，兩人都沒能推進，錯失延長加賽機會，台灣隊輸掉最後這1分，總計9.5分比10.5分未能奪下勝利。隊長謝敏男賽後表示，今年真的有機會贏，可惜有幾組的結果「沒照劇本走」，但大家都已盡力了。

日本隊長海老原清治在頒獎典禮上，從大會會長許育瑞手中接過勝利金盃，並和全隊分享勝利的喜悅。他說：「沒想到67歲了還能參加這麼有意思的比賽，很高興贏得勝利。」

日本隊長海老原清治（右）與隊友倉本昌弘在第8洞逆轉勝負，高興地擊掌。（記者趙新天攝）

日本隊驚險獲勝，相互握手道賀。（記者趙新天攝）

陳志忠（右）在最後1洞推進確保勝利的博蒂，他與呂文德奪下這組勝利。（記者趙新天攝）