經典賽》曾有「世紀大誤審」爭議 美、日將三度對決

〔體育中心／綜合報導〕2017世界棒球經典賽，美國隊確定打進四強後，準決賽將與日本上演三度對決。回顧雙方前兩次交手，各取得1勝1敗的成績。尤其是2006年雙方交手時，出現「世紀大誤審」，差點讓日本隊進不了四強。

第一屆經典賽，日本在八強賽對上美國，當時8局上雙方3：3平手。日本一出局攻占滿壘，岩村明憲擊出外野飛球，讓三壘跑者西岡剛跑回來得分，但主審戴維森（Bob Davidson）認為他提早離壘，因此出局；9局下當時代表美國打經典賽的「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez），從日本後援投手藤川球兒擊出再見安打，美國最後以4：3獲勝。但之後美國因輸給墨西哥，比失分率輸給日本，最後被摒於經典賽四強門外。

第二屆經典賽，日本在四強賽碰上美國，先發松坂大輔4.2局被敲5安掉2分，日本突破美國隊投手奧斯華特（Roy Oswalt），4局下一波攻勢拿下5分，最後以9：4贏球。

日本是第一屆、第二屆經典賽冠軍，第三屆止步四強；而美國隊曾在2009年打進四強，沒有打進決賽。這場賽事將在台灣時間22日上午9點開打。

美國隊。（法新社）

日本隊（美聯社）