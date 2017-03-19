SBL》與裕隆背水一戰還沒打 台啤驚傳教練團恐改組

在季後賽準決賽陷入2：3劣勢的台啤，今晚7點將與裕隆背水一戰。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林宗偉／綜合報導〕在季後賽準決賽陷入2：3劣勢的台啤，今晚7點將與裕隆背水一戰，但就在大戰前夕，台啤教練「小六」王建惟卻在臉書爆料，球隊下季將改組，屆時有新的團隊透過具政治影響力人事引進教練團。

台啤本季風波不斷，先是以態度不佳開除上季冠軍賽MVP洋將歐布萊恩，之後總教練閻家驊捲入簽賭事件請辭，想不到季後賽前，新洋將B.戴維斯又弄傷左腳阿基里斯腱，然而在教練團周俊三、劉華林、王建惟帶領下，還是一路拚到準決賽。

想不到就在本季最關鍵的一場比賽前，傳出政治力介入教練團隊的消息，讓王建惟感到相當不被信任，他在臉書上的全文如下：「我從SBL元年加入台啤到現在，從球員的身分到教練也第十四年了，球團也一直在背後給予全力的支援，使得球隊打出亮眼的戰績。台啤一直以來都是一個很有文化傳統及非常有團隊精神的球隊，賽前忽然得知，下個賽季將會有新的團隊透過具政治影響力的人士引進台啤教練團，而傳統的台啤教練團一向都努力在賽前訓練與比賽中為球隊做最好的準備，在這個關鍵的時刻得知這個消息，有種不被信任的感覺，真希望我們的努力及付出不會被忽略及破壞。不管如何，堅持做對的事，我們還是會把最好的一面呈現給球迷，各位夥伴加油。」

。（圖片取自王建惟的臉書）

台啤休息區，王建惟（右三）。（記者黃志源攝）