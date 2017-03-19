日職》陽岱鋼今出賽吞K 明返巨人一軍
2017/03/19 17:32
陽岱鋼。（圖片取自讀賣巨人官方推特）
〔記者倪婉君／綜合報導〕陽岱鋼昨在巨人二軍實戰初亮相，今天繼續擔任先發1棒中外野手，只打了一打席吞下三振；不過如果陽岱鋼狀況正常，明天就會升上巨人一軍，為月底開幕戰備戰。
30歲的陽岱鋼成為巨人軍後，一直是媒體注目焦點，但他在2月初春訓出現下半身不適，此後進行復健調整，一直未在一軍熱身賽上陣，直到昨天終於在實戰亮相，讓他直呼非常緊張，但也感到很幸福。
巨人昨在二軍開幕戰以3：1擊敗養樂多，陽岱鋼2打席獲1保送，另一次則擊出滾地球出局；陽岱鋼今天繼續出賽，但他只上場打擊一次，可惜吞下三振，不過終場巨人二軍仍以9：1贏球，拿下二連勝。
「體育報知」則報導，如果陽岱鋼的狀況沒有問題，明天可望向巨人一軍報到。巨人明對養樂多熱身賽，後天休兵，接著再對火腿二連戰，若陽岱鋼上場，就是他轉隊後首次迎戰老東家，精彩可期。
陽岱鋼。（圖片取自讀賣巨人官方臉書）
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