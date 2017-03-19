中職》獲全隊最高薪 林益全感謝球團肯定

〔記者林宥辰／台中報導〕富邦悍將今公布調薪結果，林益全月薪調升至75萬，是全隊最高薪。林益全說，感謝富邦球團的肯定，現階段目標是再嘗一次去年總冠軍滋味。

林益全說，談薪階段全權交給經紀公司和妻子，自己則專注球場，感謝球團對他如此高的肯定，自己會盡最大努力，表現給球團看，今年目標二連霸、拿下富邦隊史第一座總冠軍。

富邦悍將林益全。（資料照，記者陳志曲攝）