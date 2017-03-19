NBA》公牛戰績起伏不定 巴特勒受夠了
2017/03/19 18:53
巴特勒。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕公牛今擊敗爵士終止近期2連敗，不過在缺少球星「閃電俠」魏德（Dwyane Wade）下，公牛季後賽之路仍滿佈荊棘，巴特勒（Jimmy Butler）也對球隊現況感到厭煩「我們始終打得太過懶散。」
公牛今年戰績不如預期，日前更跌出東部前8，目前以33勝37敗排名第10，在少了魏德的狀況下，想挑戰季後賽，得先跨越重重關卡，巴特勒說：「我不知道在缺少他的情形下，我們會有怎樣的表現，時間會證明的。」
身為球隊一哥，巴特勒也對球隊整季戰績起伏不定感到厭煩，「我們今天上半場打得太過懶散，賽季打到現在，類似的狀況還是不斷出現，我們需要打出更好的表現。」
公牛今雖以95：86擊敗爵士，不過近10場賽事僅拿下3勝，想拚進季後賽仍需一搏。
魏德因右手傷勢將缺席本季剩餘例行賽。（歐新社）
相關新聞
- NCAA》蹲馬桶式罰球正宗傳人！「迷你」貝瑞驚艷全場（影音）
- NBA》2勁旅有意簽約 老前鋒布瑟有望回鍋
- NBA》騎士大咖球星齊輪休 聯盟不開心
- NBA》莫名吃T 沃爾：對技術犯規感到厭煩
- NBA》「萌神」柯瑞外線準了！ 率隊打趴公鹿摘3連勝
推薦新聞
-
SBL季後賽》于煥亞三分狂飆 台啤領先裕隆2017/03/19 20:36
-
NBA》騎士三巨頭輪休 名人堂球星重砲抨擊2017/03/19 19:59
-
高球》T-Point女子高球賽 盧曉晴並列15名、菊地繪理香奪冠2017/03/19 18:57
-
中職》合約敲定 高國輝：要以身作則2017/03/19 18:07
-
中職》獲全隊最高薪 林益全感謝球團肯定2017/03/19 18:02