NBA》公牛戰績起伏不定 巴特勒受夠了

巴特勒。（美聯社）



〔體育中心／綜合報導〕公牛今擊敗爵士終止近期2連敗，不過在缺少球星「閃電俠」魏德（Dwyane Wade）下，公牛季後賽之路仍滿佈荊棘，巴特勒（Jimmy Butler）也對球隊現況感到厭煩「我們始終打得太過懶散。」

公牛今年戰績不如預期，日前更跌出東部前8，目前以33勝37敗排名第10，在少了魏德的狀況下，想挑戰季後賽，得先跨越重重關卡，巴特勒說：「我不知道在缺少他的情形下，我們會有怎樣的表現，時間會證明的。」

身為球隊一哥，巴特勒也對球隊整季戰績起伏不定感到厭煩，「我們今天上半場打得太過懶散，賽季打到現在，類似的狀況還是不斷出現，我們需要打出更好的表現。」

公牛今雖以95：86擊敗爵士，不過近10場賽事僅拿下3勝，想拚進季後賽仍需一搏。

魏德因右手傷勢將缺席本季剩餘例行賽。（歐新社）