中職》合約敲定 高國輝：要以身作則

2017/03/19 18:07

〔記者林宥辰／台中報導〕富邦悍將今公布調薪結果，指標球星之一的高國輝，連續3年拿下全壘打王，和富邦的新合約以兩年複數年合約、月薪65萬簽定。高國輝說，身為高薪球員，今年要更以身作則，幫球隊再拿冠軍。

高國輝說，談薪全權交給經紀公司，現階段身為高薪球員，要帶領學弟們一起拚戰，期望帶起學弟們的好表現，全隊能再拿一座總冠軍。簽下2年複數年約，高國輝也期望這兩年能盡情發揮自己的實力。

富邦悍將高國輝。（資料照，記者黃志源攝）

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