中職》簽下3年約 胡金龍感謝球團肯定
2017/03/19 18:32
〔記者林宥辰／台中報導〕富邦悍將和陣中主力胡金龍簽下3年合約，月薪和隊友高國輝一樣是65萬，胡金龍說，很感謝富邦球團的肯定。
和富邦簽下3年合約，胡金龍說，自己本來就希望在穩定環境下打球，很感謝球團和他簽下3年約。胡金龍說，現階段台灣職棒球隊只有4隊，很難跟日韓等職棒聯盟競爭，希望未來大環境球員待遇再提升。
胡金龍。（記者廖耀東攝）
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