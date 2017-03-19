NBA》騎士三巨頭輪休 名人堂球星重砲抨擊
2017/03/19 19:59
騎士三巨頭今天都輪休，引來批評。（取自推特）
〔體育中心／綜合報導〕騎士今天讓三巨頭輪休，最終以78：108慘敗快艇，此項調度不但聯盟關切，還引來名人堂球星馬龍（Karl Malone）的痛批。
馬龍今天在推特上表示，「如果你沒打超過10年，就該給我上場打球，這不是工作而已，這是比賽，去叫那些領低薪的服務生、警察、消防員輪休吧，他們可不行耶！」
名球評小范甘迪（Jeff Van Gundy）則認為，騎士要輪休三巨頭並無不妥，但為何不在明天出戰湖人的比賽時輪休？湖人本季志在爭取前三選秀順位，此舉讓小范甘迪相當不解。
相關新聞
- NBA》公牛戰績起伏不定 巴特勒受夠了
- NCAA》蹲馬桶式罰球正宗傳人！「迷你」貝瑞驚艷全場（影音）
- NBA》騎士大咖球星齊輪休 聯盟不開心
- NBA》2勁旅有意簽約 老前鋒布瑟有望回鍋
- NBA》莫名吃T 沃爾：對技術犯規感到厭煩
- NBA》「萌神」柯瑞外線準了！ 率隊打趴公鹿摘3連勝
推薦新聞
-
路跑》小雨一路陪跑 瑞瑪席丹跑7K不過癮2017/03/19 20:08
-
經典賽》松坂大輔受傷 本季開幕一軍恐無望？2017/03/19 19:59
-
SBL季後賽》賀夫次節狂打鐵 台啤逆轉裕隆2017/03/19 19:51
-
排球》擠爆台北體育館！ 東山高中上演大逆轉奪得隊史第三冠2017/03/19 19:02
-
中職》合約敲定 高國輝：要以身作則2017/03/19 18:07