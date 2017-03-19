NBA》騎士三巨頭輪休 名人堂球星重砲抨擊

騎士三巨頭今天都輪休，引來批評。（取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕騎士今天讓三巨頭輪休，最終以78：108慘敗快艇，此項調度不但聯盟關切，還引來名人堂球星馬龍（Karl Malone）的痛批。

馬龍今天在推特上表示，「如果你沒打超過10年，就該給我上場打球，這不是工作而已，這是比賽，去叫那些領低薪的服務生、警察、消防員輪休吧，他們可不行耶！」

名球評小范甘迪（Jeff Van Gundy）則認為，騎士要輪休三巨頭並無不妥，但為何不在明天出戰湖人的比賽時輪休？湖人本季志在爭取前三選秀順位，此舉讓小范甘迪相當不解。