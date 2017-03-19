高球》T-Point女子高球賽 盧曉晴並列15名、菊地繪理香奪冠
2017/03/19 18:57
盧曉晴。（資料照，記者林政堃攝）
〔記者趙新天／綜合報導〕日本女將菊地繪理香沒讓任何意外發生，今天她在日本LPGA巡迴賽T-Point女子高球賽，以3回合總計202桿，5桿之差贏得冠軍。
最後1回合菊地繪理香打下5個博蒂、1個柏忌的68桿，平穩地奔向冠軍，這是她職業生涯第3勝，3回合一路領先到底，也終結了去年10月以來，日本選手連續8場拿不到冠軍的低潮。
渡邊彩香獲得第2名，總成績207桿，相差5桿，無法威脅菊地繪理香。南韓裴希卿208桿排名第3，全美貞209桿第4名。
台灣女將盧曉晴以4個博蒂、3個柏忌的71桿繳卡，總計低於標準桿3桿的213桿，小升至並列15名，開季3場她的狀況逐漸加溫。
劉依貞最後1回合花了73桿，總計215桿並列25名。蔡佩穎217桿並列31名，一再看著球擦過洞邊的姚宣榆，則以218桿並列36作收。
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