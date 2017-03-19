UBA》盧捷閔率輔大奪季軍 弟弟盧峻翔痛哭

台中科大輸掉比賽，台中科大盧峻翔（右）抱著輔仁大學盧捷閔（左）痛哭。（記者陳志曲攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕富邦人壽大專籃球聯賽季軍戰上演精采的「兄弟鬩牆」戲碼，輔仁大學盧捷閔和台中科大盧峻翔兩人於場上精彩攻防，最終哥哥技高一籌，盧捷閔攻下全場最高25分，壓過盧峻翔的21分，並率領輔大90：83擊退中科大，拿下本學年度第三名。

盧捷閔和盧峻翔從小感情深厚，但籃球之路卻相當迥異，盧捷閔國中就展露頭角，高中更率領能仁家商奪下二連霸，一路都是一級球隊的主力，但弟弟盧峻翔籃球路卻很坎坷，國中身高僅160出頭，完全上不了場，高中則效力於乙級球隊苗栗高中，直到本季才正式於一級賽事登場，而且還帶領中科成為大黑馬。

比賽槍響那一刻，盧峻翔難掩情緒落淚，哥哥的擁抱更讓他止不住淚水，盧峻翔說，「從小就把哥哥當榜樣，但我始終無法跟上他的腳步，家人、親友永遠都是稱讚哥哥，甚至認為我沒有天分應該要放棄籃球；今天站上這個舞台，我只是想證明給家人看，家裡不只有哥哥，也有一個很出色的弟弟。」

盧峻翔首節展現強烈企圖心，屢次單打得分，第一節就獨得12分；盧捷閔則於下半場甦醒，上演飆分秀，最終帶領輔大勝出，盧捷閔說，弟弟進步很多，真的很替他開心，現在很多人都會跟我說，原來你有一個這麼強的弟弟。

盧峻翔企圖心太強，導致下半場熄火，教練團認為他太急攻，反而忽略團隊合作，盧捷閔看出弟弟很緊張，在末節刻意跟他開玩笑，假裝伸手要擊掌，卻突然把手收回，讓盧峻翔在場上很尷尬，盧捷閔解釋，看的出弟弟太緊繃，表現才會失常，希望能幫助他舒緩緊張氣氛。

盧峻翔則說，當下很傻眼，有一點生氣，但後來明白哥哥的好意，還是很感謝他，心情放鬆不少。

大三的盧捷閔極有可能提前投入SBL選秀，兩人可能是最後一次同場較勁，盧捷閔說，的確有在考慮選秀，未來若有機會能和弟弟效力同隊，當隊友感覺比對手好。

輔仁大學盧捷閔（中）切入跳投。（記者陳志曲攝

台中科大潘璞（左）跳起將球傳出。（記者陳志曲攝）