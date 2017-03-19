排球》擠爆台北體育館！ 東山高中上演大逆轉奪得隊史第三冠

HVL女子組決賽19日進行，決賽由東山高中對上中山工商，雙方激戰至第五局，最後由東山高中拿下勝利，球員又叫又跳喜悅不已。（記者黃耀徵攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕105學年HVL高中排球甲級聯賽，今（19日）在台北體育館進行最終日賽事，吸引爆滿球迷入場觀戰！女子組由尋求衛冕的高雄市中山工商強碰本屆未曾輸過球的台中東山高中，雙方連兩年在決賽上演「雙山大戰」，中山先下2局取得聽牌，但東山展現極強韌性，最終更克服多次賽末點，以3：2逆轉稱后。

不敗之師東山首局先壓著衛冕軍打，不過中山不願就範，展開反撲，先取得23：22領先，就算讓東山連下兩分，取得聽牌，中山又隨即連得3分，先以26：24先馳得點。中山頂著上局上演逆轉秀氣勢，次局以25：21取得局數2：0聽牌，距離隊史第12座冠軍僅剩1步之遙。

東山第三局以25：22扳回一城，隨後第四局展現不敗之師氣勢，再以25：16扳平戰局，雙方得在決賽第五局，決定最終后座。

中山決勝局搶先回神，取得6：1領先，但東山又追至11：12落後，甚至多次逼平對手，最終以18：16完成驚天逆轉秀，賽後大家都哭成一片，歡欣慶祝冠軍到手。

當東山陷入0：2落後，教頭康金塗只提醒子弟兵要平常心看待，他也很謝謝球員都有把話聽進去，展現最佳團隊精神，捧回這座冠軍。

另外，內湖高中以3：0擊退景美女中，贏得本屆女子組季軍，連兩年坐穩甲級第三。

東山高中拿下勝利，球員又叫又跳喜悅不已。（記者黃耀徵攝）

HVL女子組決賽19日進行，決賽由東山高中對上中山工商，現場氣氛火熱、座無虛席。（記者黃耀徵攝）

HVL女子組決賽19日進行，決賽由東山高中（右）對上中山工商（左）。（記者黃耀徵攝）

HVL女子組決賽19日進行，決賽由東山高中（右）對上中山工商（左）。（記者黃耀徵攝）