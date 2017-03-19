羽球》國際羽總宣布賽制改革 百萬賽事倍增

圖為戴資穎在全英賽奪冠，示意圖，與本新聞無關。（資料照，法新社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕國際羽總（BWF）今天於總部吉隆坡開會，宣布明年起至2021年，賽事將劃分為六級，第一級賽事總獎金至少150萬美元（約4620萬台幣），第二級總獎金也高達100萬美元，一年共有四場超過百萬美元賽事，提高羽球國際競爭度。

去年總獎金最高賽事為100萬美元（約3080萬台幣）超級系列賽年終賽，國際羽總今天宣布，新賽事制度分化為六級，一年預計將有37場賽事，走世界巡迴賽（TOUR）概念，也代表超級系列賽將走入歷史。

目前一級賽事地點未定，總獎金100萬美元的第二級賽事場地暫定為中國、英國與印尼，總獎金70萬美元的第三級賽事將於中國、丹麥、法國、日本與馬來西亞舉辦，總獎金35萬美元的第四級賽事舉辦國有香港、印度、印尼、南韓、馬來西亞、新加坡與泰國。

台灣則落在總獎金15萬美元的第五級賽事，與其他國家澳洲、德國、印度、南韓、紐西蘭、美國、南韓與瑞士一起，至於第六級賽事，凡是羽總會員都能申請。

超級系列賽從2007年開始舉辦，賽制推動至今十年，國際羽總主席赫耶爾（Poul-Erik Høyer）表示，羽總推廣的錦標賽逐年成熟，我們經過評估後，希望可以再進化。

目標很簡單，赫耶爾希望，提升比賽競爭度、電視收視率、增加球員收入等等。

赫耶爾表示，未來這六大層級比賽也會有不同名稱，方便辨識，將根據現有的超級系列賽做參考，保留彼此的連結性。

除了宣布賽事改革，國際羽總也宣布，國際大賽舉辦城市，泰國曼谷將舉辦明年男、女團湯優盃，瑞士巴塞爾獲得2019年世錦賽承辦權。