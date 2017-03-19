中職》助育幼院重建 彭政閔拍影片籲球迷相挺

〔記者倪婉君／台北報導〕一向低調行善的「恰恰」彭政閔，這次為了幫助育幼院重建計畫，邀請隊友陳江和等人一起拍攝宣傳影片，「喜歡我的朋友，我們一起來為育幼院加油、幫忙重建！」

早在去年7月17日，彭政閔就主動提議將個人第一次的球迷見面會，辦在位於新莊中正路上的「基督教芥菜種會愛心育幼院」，當時他就號召球迷一起為育幼院重建盡心力。當天活動很成功，許多球迷響應彭政閔發起的愛心義賣，募得6萬多元善款。

如今重建計畫仍需要各方支持，彭政閔也情商陳江和、許基宏和潘萣翔等隊友，一起拍攝宣傳影片，他說，「有捨才有得啊，我覺得你必須要懂得怎麼去幫助人，才能得到更多的東西。」

彭政閔在影片中也說，父親和姐姐住在新莊，想要回饋當地慈善機構，他連續幾年農曆年都會到愛心育幼院捐款，知道已60年的育幼院因房舍老舊急需重建時，他也挺身而出當宣傳大使。

這些年來，彭政閔都是默默行善，更時常去探望需要他關懷的球迷，這次他出面呼籲球迷相挺，希望陪伴弱勢孩童一同擊出全壘打未來。活動詳情請見此。

。（資料照，記者簡榮豐攝）