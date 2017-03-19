路跑》小雨一路陪跑 瑞瑪席丹跑7K不過癮

藝人瑞瑪席丹（左）今天挑戰七公里，最後跑到欲罷不能，遭經紀人勸退。（寶悍運動平台提供）

〔記者卓佳萍／萬里報導〕分別領跑快樂馬7K的藝人瑞瑪席丹、迷你馬14K的名模王麗雅跟著所有跑友在雨中順利完賽，其中瑞瑪席丹本週工作滿檔，前天才回國，她透露，賽前其實很有壓力，「出發後，覺得淋雨跑步很自由、奔放，洗去心中鬱悶的感受。」

第二次參加路跑賽事的瑞瑪席丹表示，今天跑得很開心，一度想繼續跑下去，但經紀人一直在旁邊提醒，才放棄這念頭，她其實也透露，除了嘗試跑步，自己也想體驗不同運動，像是斯巴達（障礙跑），她喜歡追求挑戰自我。

名模王麗雅下個月將參加女子半馬，她表示，雖然今天下雨、但對跑者來說是好天氣，「尤其看到路上的小朋友帶著螃蟹帽在奮力地為你加油，就覺得好感動！」

第一次參加新北市萬金石馬拉松，王麗雅最深刻的是物資補給，她直呼：「太特別了，居然有肉粽，而且好好吃！」

萬金石馬拉松的補給「石門肉粽」非常搶手。（記者卓佳萍攝）