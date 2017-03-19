中職》界外飛球漏接後 許基宏把握機會開轟

許基宏開轟。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕中職公辦熱身賽晚場，中信兄弟迎戰富邦悍將，4局上發生有趣小插曲，許基宏上場打擊時擊出本壘後方飛球，捕手林琨笙或受燈光影響漏接，給了許基宏再一次打擊機會，許基宏把握羅力失投球開轟，連續兩場熱身賽都擊出全壘打，中信兄弟終場7:2擊敗富邦悍將。

許基宏連兩天擊出全壘打，卻自認狀況普通，開玩笑自謙「球來找棒子」。許基宏說，自經典賽歸隊後，精神和身體上多少會感到疲累，心情要盡量調整回球季賽模式。

談到開轟前對方那次漏接，許基宏笑說，看到學長漏接，忍不住偷笑了一下，想說多一次機會要好好把握，最終真的逮中羅力的失投球。

許基宏。（記者廖耀東攝）