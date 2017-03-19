SBL》呂政儒末節砍13分 裕隆逆轉台啤晉級冠軍賽

呂政儒。（記者林正堃攝）

〔記者林宗偉／新北報導〕以3：2手握聽牌優勢的裕隆，今晚再接受台啤挑戰，靠著洋將賀夫、當家射手呂政儒各轟出30分及20分挹注下，以74：68搶下關鍵勝利，自第7季後再度取得爭冠門票，25日起將與達欣進行頂尖對決。

過去SBL在7戰4勝制的準決賽，只要2平後拿下關鍵第5戰的球隊，4次全都能晉級，裕隆今開賽便使出下馬威，靠著賀夫單節砍16分，一度領先多達16分，首節結束仍以26：15保有雙位數優勢。

不過賀夫次節當機僅拿2分，台啤在林瑞堃上場7分鐘就拿7分的帶動下奮起，單節打出21：8攻勢，上半場結束時，反倒以36：34反超成功。

易籃後，台啤在第三節前半段一度取得8分領先，雖然被賀夫又殺出當程咬金，連拿10分反超成功，但靠著于煥亞在哨響前17秒一記高難度的後仰三分彈，仍在進入末節前以54：52小佔上風。

雙方決勝節持續纏鬥，但裕隆打得越趨穩健，射手呂政儒也適時跳出，單節砍下13分，率隊最終以6分之差拿下勝利。

裕隆賀夫上籃得分。（記者林正堃攝）

裕隆周士淵上籃得分。（記者林正堃攝）

台啤于煥亞飆進3分球。（記者林正堃攝）

台啤林瑞堃飆進3分球。（記者林正堃攝）

呂政儒。（記者林正堃攝）