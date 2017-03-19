HVL》史無前例！豐原高商退福誠高中 締造男子組4連霸

豐原高商獲得105學年HVL高中排球甲級聯賽男子組，豐商球員與加油團熱情歡呼。（記者黃耀徵攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕105學年HVL高中排球甲級聯賽，今（19日）在台北體育館進行最終日賽事，吸引爆滿球迷入場觀戰！壓軸登場的男子組決賽，由尋求四連霸的台中豐原高商碰上曾在98學年封王的高雄福誠高中，豐商最終以3：1勝出，奪得校史第7座冠軍，並成為史上首支在男子組締造4連霸的球隊，寫下輝煌新頁。

豐商開賽陷入不利局面，但球員很快穩住陣腳，以27：25後來居上，取得1：0領先；第二局，豐商仍先陷入落後，才開始上演追分秀，再艱辛以30：28勝出，取得2：0聽牌；第三局，福誠不想3局就被結束，先以25：16，扳回一城；第四局，豐商首次取得領先開局，並擋下福誠的強勢反撲，最終在福誠發球失誤，以25：19將校史第7座冠軍帶回家。

HVL男子組決賽19日進行，決賽由豐原高商對上福誠高中，豐原高商焦璿誠（右）進攻。（記者黃耀徵攝）

豐商這回在決賽調動6輛遊覽車，派出約200多位同學，還有家長共同組成的拉拉隊前來助陣，他們在場邊的賣力加油，甚至當球隊失分之際，便會喊出「沒關係！豐商保護你！」，成為場上球員的最佳後盾。

豐原教頭葉忠桂賽前就強調，他們四強戰球員打得並不好，冠軍戰仍要看球員的臨場發揮，若能展現應有實力，絕對有機會再次挑戰冠軍。

豐商在101學年的冠軍戰就是擊退福誠，隔年開創屬於他們的霸業，如今把握住機會，成為HVL史上首支男子組完成四連霸的球隊，締造校史最輝煌的歷史。

豐原高商獲得105學年HVL高中排球甲級聯賽男子組，豐商球員與加油團熱情歡呼。（記者黃耀徵攝）