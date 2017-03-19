NBA》老飛人卡特好猛 360度轉身灌籃好輕鬆（影音）

〔體育中心／綜合報導〕灰熊今在主場迎戰馬刺，「老飛人」卡特（Vince Carter）賽前練習時，大秀「Logo Shot」絕技，接著還來一個360度轉身灌籃，讓國外網友們直呼太神了。

有網友直呼，卡特40歲還輕鬆作出灌籃動作，太強了；也有網友說，「卡特360度灌籃是最棒的」、「他灌籃好輕鬆寫意」。

卡特在這場比賽先發上陣，他上場30分鐘，全場拿下10分、3助攻、4籃板、2抄截的成績，助球隊以104：96擊敗馬刺。

卡特。（美聯社）