NBA》老飛人卡特好猛 360度轉身灌籃好輕鬆（影音）
2017/03/19 21:34
〔體育中心／綜合報導〕灰熊今在主場迎戰馬刺，「老飛人」卡特（Vince Carter）賽前練習時，大秀「Logo Shot」絕技，接著還來一個360度轉身灌籃，讓國外網友們直呼太神了。
有網友直呼，卡特40歲還輕鬆作出灌籃動作，太強了；也有網友說，「卡特360度灌籃是最棒的」、「他灌籃好輕鬆寫意」。
卡特在這場比賽先發上陣，他上場30分鐘，全場拿下10分、3助攻、4籃板、2抄截的成績，助球隊以104：96擊敗馬刺。
卡特。（美聯社）
相關新聞
- NBA》騎士三巨頭輪休 名人堂球星重砲抨擊
- NBA》公牛戰績起伏不定 巴特勒受夠了
- NCAA》蹲馬桶式罰球正宗傳人！「迷你」貝瑞驚艷全場（影音）
- NBA》2勁旅有意簽約 老前鋒布瑟有望回鍋
- NBA》騎士大咖球星齊輪休 聯盟不開心
推薦新聞
-
NBA》老飛人卡特好猛 360度轉身灌籃好輕鬆（影音）2017/03/19 21:34
-
HVL》史無前例！豐原高商退福誠高中 締造男子組4連霸2017/03/19 21:12
-
SBL》呂政儒末節砍13分 裕隆逆轉台啤晉級冠軍賽2017/03/19 21:10
-
中職》界外飛球漏接後 許基宏把握機會開轟2017/03/19 21:03
-
NBA》騎士三巨頭輪休 名人堂球星重砲抨擊2017/03/19 19:59