UBA》第三節大爆發 健行科大逆轉師大奪隊史首冠
2017/03/19 21:32
健行科大逆轉勝。（記者陳志曲攝）
〔記者廖聿偉／新北報導〕富邦人壽大專籃球聯賽冠軍戰由台灣師大出戰健行科大，朱雲豪三分球7投5中，轟下全隊最高21分，簡祐哲末節雖陷入犯規麻煩，但仍進帳19分，兩人聯手助健行科大80：72擊敗台灣師大，收下隊史首冠。
連兩年高居第一種子的健行科大，隊史首度殺進冠軍戰，開賽卻「近冠情怯」，師大於首節就拉出9：0的強攻，健行一度落後達15分，上半場，大四盧冠軒飆進20分，菜鳥周桂羽也挹注13分，兩人聯手助師大半場取得12分領先。
易籃後，戰局風雲變色，健行科大猛烈反撲，第三節開賽立刻拉出13：2的攻勢，整節打出24：9的猛攻，將戰局完全翻轉，健行科大從雙位數落後，反倒取得3分領先。
末節，健行保持火燙手感，用一波6：0的小高潮，將比分擴大至安全距離，師大雖一路苦追，但分差始終維持在5分左右，加上終場前8.9秒發生致命傳球失誤，葬送比賽勝利。
師大總教練陳子威下個學年度將轉往政治大學執教，此役是他生涯的最後一次帶領師大，可惜最終無緣拿下冠軍當完美的句點。
兩隊積極爭球，互不相讓。（記者陳志曲攝）
健行科大簡祐哲（左）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）
臺灣師大容毅燊（中）遭對手包夾防守。（記者陳志曲攝）
健行科大黃泓瀚 （左）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）
臺灣師大周桂羽切入跳投。（記者陳志曲攝）
健行科大石博恩（左）跳起爭搶籃板。（記者陳志曲攝）
健行科大朱雲豪（右）三分跳投。（記者陳志曲攝）
健行科大朱雲豪（中）投進關鍵三分球，高聲歡呼。（記者陳志曲攝）
健行科大逆轉勝。（記者陳志曲攝）
健行科大逆轉勝。（記者陳志曲攝）
相關新聞
- UBA》盧捷閔率輔大奪季軍 弟弟盧峻翔痛哭
- UBA》健行首闖冠軍戰 今與台師大爭王
- UBA》下半場回神 健行逆轉輔大首闖冠軍戰
- UBA》台師大甩開中科大 重返一級挺進冠軍戰
- UBA》北市大女籃三月「瘋」 相隔四年闖冠軍戰
推薦新聞
-
UBA》文化大學奪后冠 鄭伊秀達成ＭＶＰ三連霸2017/03/19 23:04
-
滑冰》世青花滑賽落幕 日本甜心本田真凜萌翻2017/03/19 22:16
-
SBL》政治力引入新教練團？台啤教頭周俊三出面滅火2017/03/19 21:58
-
NBA》老飛人卡特好猛 360度轉身灌籃好輕鬆（影音）2017/03/19 21:34
-
中職 Live》許基宏超前兩分砲 中信兄弟擊敗富邦2017/03/19 20:39