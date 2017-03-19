UBA》第三節大爆發 健行科大逆轉師大奪隊史首冠

健行科大逆轉勝。（記者陳志曲攝）

〔記者廖聿偉／新北報導〕富邦人壽大專籃球聯賽冠軍戰由台灣師大出戰健行科大，朱雲豪三分球7投5中，轟下全隊最高21分，簡祐哲末節雖陷入犯規麻煩，但仍進帳19分，兩人聯手助健行科大80：72擊敗台灣師大，收下隊史首冠。

連兩年高居第一種子的健行科大，隊史首度殺進冠軍戰，開賽卻「近冠情怯」，師大於首節就拉出9：0的強攻，健行一度落後達15分，上半場，大四盧冠軒飆進20分，菜鳥周桂羽也挹注13分，兩人聯手助師大半場取得12分領先。

易籃後，戰局風雲變色，健行科大猛烈反撲，第三節開賽立刻拉出13：2的攻勢，整節打出24：9的猛攻，將戰局完全翻轉，健行科大從雙位數落後，反倒取得3分領先。

末節，健行保持火燙手感，用一波6：0的小高潮，將比分擴大至安全距離，師大雖一路苦追，但分差始終維持在5分左右，加上終場前8.9秒發生致命傳球失誤，葬送比賽勝利。

師大總教練陳子威下個學年度將轉往政治大學執教，此役是他生涯的最後一次帶領師大，可惜最終無緣拿下冠軍當完美的句點。

兩隊積極爭球，互不相讓。（記者陳志曲攝）

健行科大簡祐哲（左）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）

臺灣師大容毅燊（中）遭對手包夾防守。（記者陳志曲攝）

健行科大黃泓瀚 （左）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）

臺灣師大周桂羽切入跳投。（記者陳志曲攝）

健行科大石博恩（左）跳起爭搶籃板。（記者陳志曲攝）

健行科大朱雲豪（右）三分跳投。（記者陳志曲攝）

健行科大朱雲豪（中）投進關鍵三分球，高聲歡呼。（記者陳志曲攝）

健行科大逆轉勝。（記者陳志曲攝）

健行科大逆轉勝。（記者陳志曲攝）