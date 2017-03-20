足球》史上最狂感謝詞！他賽後竟謝老婆與小三（影音）
2017/03/20 07:17
〔體育中心／綜合報導〕「了不起，負責！」是許多男人的處事原則，而來自迦納的足球選手安納斯（Mohammed Anas）近日身體力行這句名言。
效力於南非聯賽自由州星足球隊（Free State Stars）的安納斯，前幾天一夫當關演出梅開二度的精彩好球，率隊以2：2逼平對手，奪下單場MVP，但他在賽後訪問時不知道哪根筋不對，竟對著鏡頭自爆養小三。
安納斯當時對著轉播鏡頭說：「感謝球迷，我老婆還有女朋友的支持與鼓勵。」話一脫口安納斯在才意識到自己失言，趕緊補充說明：「我是說我老婆，老婆對不起，我是深深的愛著你。」
這段失言影片很快就被全球網友瘋傳討論，許多人開玩笑表示，「他是吃了誠實豆沙包嗎？」、「原來場上梅開二度，場下也梅開二度阿！」，但也有人幫他緩頰，認為可能是他剛跟女友結婚，忘了要將女友升格才會出糗。
VIDEO: Mohammed Anas just gave the greatest MoTM speech of all time, thanking both wife and girlfriend. （Via @clydegoal） pic.twitter.com/gXJ4ZwOtdg— Gary Al-Smith （@garyalsmith） 2017年3月17日
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