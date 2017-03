足球》史上最狂感謝詞！他賽後竟謝老婆與小三（影音）

〔體育中心/綜合報導〕「了不起,負責!」是許多男人的處事原則,而來自迦納的足球選手安納斯(Mohammed Anas)近日身體力行這句名言。

效力於南非聯賽自由州星足球隊(Free State Stars)的安納斯,前幾天一夫當關演出梅開二度的精彩好球,率隊以2:2逼平對手,奪下單場MVP,但他在賽後訪問時不知道哪根筋不對,竟對著鏡頭自爆養小三。

安納斯當時對著轉播鏡頭說:「感謝球迷,我老婆還有女朋友的支持與鼓勵。」話一脫口安納斯在才意識到自己失言,趕緊補充說明:「我是說我老婆,老婆對不起,我是深深的愛著你。」

這段失言影片很快就被全球網友瘋傳討論,許多人開玩笑表示,「他是吃了誠實豆沙包嗎?」、「原來場上梅開二度,場下也梅開二度阿!」,但也有人幫他緩頰,認為可能是他剛跟女友結婚,忘了要將女友升格才會出糗。

VIDEO: Mohammed Anas just gave the greatest MoTM speech of all time, thanking both wife and girlfriend. (Via @clydegoal) pic.twitter.com/gXJ4ZwOtdg