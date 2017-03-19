滑冰》世青花滑賽落幕 日本甜心本田真凜萌翻

日本甜心本田真凜（大會提供）

〔體育中心／綜合報導〕2017世界青年花式滑冰錦標賽，最終日的群星大會串，共22組選手冰上秀技，為比賽畫下精彩句點。今年選手們最愛跪地滑冰，並上演「濕背秀」躺在冰上滑行。

群星大會串，是滑冰赛特有的表演節目，通常在比賽最終日舉行，由各單項冠軍帶領眾多選手，為答謝粉絲而舉辦的表演赛。

身穿藍色冰服，頭綁馬尾的林仁語，手持玫瑰亮麗出場演繹清純少女，以招牌笑容擄獲眾人。深藍上衣搭配牛仔褲，今年將滿20歲的曹志禕改走成熟風格，象徵與青少年形象告別，演繹CP查理的危險愛情。

女單冠軍阿麗娜．薩奇夫娃（Alina Zagitova），扮演頑皮豹，趴在場邊評審桌開場，日本冰上精靈本田真凜，一襲粉紅冰衣，登場就萌翻全場。

雙人花式銀牌，亞歷山大．瓦裏科娃 / 德米特裏．卡茲洛夫斯基（Aleksandra Boikova / Dmitrii Kozlovskii）選用中文歌曲，多次展現高難度雙人花式，誠意十足。

冰舞搭檔安赫利奎．安博什基娜 / 路易斯．托龍（Angélique Abachkina / Louis Thauron），跳出印度寶萊塢風格。

壓軸登場的，男單冠軍周知方，不吝展示自身的冰上技巧，搏得全場掌聲。男單銅牌亞歷山大．薩馬林（Alexander Samarin）演繹抒情版的邦喬飛It's My Life。日本的友野一希，選用李小龍主題曲，在冰上耍雙節棍。

男選手們最愛帥氣跪地滑冰，像是足球員進球的慶祝動作，也有男子選手反串女選手跳冰舞，所有選手一同聯手飆技，盡情享受世青賽在台北的最後一晚。

明年，2018四大洲花式滑冰錦標賽將在台舉辦，國際級滑冰高手將再度聚集台北小巨蛋。

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