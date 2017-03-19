SBL》政治力引入新教練團？台啤教頭周俊三出面滅火

台啤教練周俊三、王建惟。（記者林正堃攝）

〔記者林宗偉／新北報導〕台啤今晚與裕隆背水一戰，但就在大戰前夕，台啤教練「小六」王建惟卻在臉書爆料，下季將有新團隊透過具政治影響力人士引進教練團，讓不少球迷相當震撼，但教頭周俊三賽後出面滅火表示，不會有太大變動。

周俊三昨賽後在臉書po文：「在這個時間點，發生了這麼特別的事，是要考驗應變能力嗎。政治非一般人能玩的。要知所進退，小的知道了。」

這段引起球迷臆測的話語，也在王建惟今午直言教練團恐怕下個球季會因政治力量改組，彼此間連結起來。

但周俊三避重就輕地表示，其實自己常喜歡拋出一些東西後，再看各界的想法，像有人就會覺得他是在說前役與賀夫的言語衝突。

至於王建惟的發言，周俊三認為，年輕人就是比較衝動直白，他也透露，今天賽前台啤總經理曾俊凱及領隊蔡易餘都到場安撫士氣，強調肯定教練團整季的努力，接下來不會有太大變動，只是被問到下季是否仍會是總教練？周俊三表示，距離下季開始還有滿長的一段時間，他自己也不便預測。