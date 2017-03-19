桌球》白俄羅斯公開賽 台將獲1銀1銅
2017/03/19 22:16
男單孫嘉宏。（資料照，取自ITTF官網）
〔記者卓佳萍／綜合報導〕桌球挑戰系列賽、白俄羅斯公開賽今日展開最終日賽程，名列第六種子的台灣女雙組合林珀璇／林家瑄今天在冠軍戰，以1：3不敵第三種子的日本搭檔加藤美優／森薗美咲，收下銀牌；男單孫嘉宏四強不敵地主好手薩姆索諾夫，並列銅牌，台將共以1銀1銅作收。
林珀璇／林家瑄八強時曾扳倒頭號種子日本佐藤瞳／橋本帆乃香，冠軍賽再度遭遇日本組合，官網報導，原本預料雙方可能陷入苦戰，對方則率先取得聽牌優勢，林珀璇／林家瑄第三局及時回穩，扳回一局，但第四局沒能死裡逃生，對手以11：9驚險封后。
男單孫嘉宏挺進四強戰，面對世界排名第11的地主好手薩姆索諾夫，終場以7：11、9：11、6：11、12：14吞敗，並列銅牌，但賽前他透露，很開心有機會能與這位實力強勁的世界好手對抗。
女雙林家瑄。（資料照，取自ITTF官網）
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