HVL》豐商隊長黃士展贏男子組MVP 卻有點不失落…

豐原高商黃士展（右）、東山高中張嘉羚（左）獲得MVP。（記者黃耀徵攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕105學年HVL高中排球甲級聯賽，昨在台北體育館吸引爆滿球迷入場觀戰，也畫下完美句點！男子組MVP由助隊完成四連霸的豐原高商隊長黃士展奪得；女子組則由東山高中張嘉羚取得。

黃士展這回看見球隊篤定拿下冠軍，起初還嚇到腦筋一片空白，賽後也想不起來當時的感覺。他在高一無緣登入成為正式球員，但在教頭葉忠桂眼中，他是名很安靜，也很認真練習的球員，如今他奪得MVP殊榮肯定，為自己的高中生涯畫下完美句點。不過，他最想拿得獎座是最佳邊線攻擊球員，可惜這回與獎項失之交臂，他說：「沒關係，起碼我們把冠軍帶走，這一切還是值得。」

豐商另一主將「阿焦」焦璿誠，原是外界最被看好能奪下最有價值球員的好手，他此役屢屢攻擊得分，成為球隊奪冠的一大功臣，他謙虛表示：「這份功勞是屬於大家的。」

男子組最佳舉球員由福誠高中黃宇晟奪得、女子組東山高中陳姿云；男子組最佳舉球員福誠高中鄭玉森、女子組景美女中盧怡廷；男子組最佳邊線攻擊球員華僑高中王凱翔、曾文農工林冠洲、女子組東山高中陳昱潔、中山工商童琦芳；男子組最佳中間攔網球員豐原高商張育陞、華僑高中陳政錡、女子組東山高中溫以勤、景美女中余謹安；最佳對角攻擊球員華僑高中甘明修、女子組內湖高中黃蔓亞。

豐原高商教練葉忠桂。（記者黃耀徵攝）

東山高中（左）、豐原高商（右）分別獲得105學年度高級中學學校排球甲級聯賽女子、男子組冠軍。（記者黃耀徵攝）