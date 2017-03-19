UBA》文化大學奪后冠 鄭伊秀達成ＭＶＰ三連霸

文化大學鄭伊秀（中）切入跳投。（記者陳志曲攝）

〔記者廖聿偉／新北報導〕UBA女子組常勝軍文化大學今於冠軍賽碰上北市大學，文化展現衛冕軍霸氣，首節就取得21分大幅領先，一姊鄭伊秀轟下全場最高31分，率隊94：60大勝北市大學，完成三連霸，鄭伊秀也達成史無前例的MVP三連霸。

文化大學總教練鄭慧芸成為另類焦點，身高186公分的她今穿上高跟鞋，更顯得霸氣十足，他說，今年正式擔任文化大學總教練，想改變造型，總不能都是穿牛仔褲。」

文化大學完成三連霸，鄭慧芸認為，陣中球員都很有實力，甚至不輸現在國家隊成員，但球員的心態不可以鬆懈，所以平時都練得很兇，希望選手每個階段都能有收穫。

文化大學鄭伊秀（中）飛身上籃。（記者陳志曲攝）

文化大學鄭伊秀（右）跳投。（記者陳志曲攝）

文化大學鄭伊秀（右）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）