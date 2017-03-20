比利時跆拳道品勢賽 中華隊奪4金

〔中央社〕比利時跆拳道公開賽昨天登場，經過一天競賽，來自台灣的2017台北世大運跆拳道品勢培訓隊拿下4金5銀4銅佳績。

比利時跆拳道公開賽在隆默爾（Lommel）舉行，台灣2017台北世大運跆拳道品勢培訓隊參與男子個人、女子個人、男女混雙、男子團體及女子團體5項，表現傑出共獲4金5銀4銅獎牌，其中女子個人、男子團體、女子團體及混雙等4項拿下金牌。

參與女子團體賽的選手李映萱今天接受中央社採訪時表示，這次面對人高馬大的丹麥及荷蘭等歐洲國家對手並不輕鬆，但很開心中華隊還是略勝一籌勝出。

她指出，培訓隊希望透過參與小型國際賽累積更多經驗，期盼在今年世大運時能拿到更好成績。

跆拳道品勢賽並非傳統的對打賽，而是強調展現基本動作的「型」，競賽是依動作的正確性、熟練度及剛與柔、韻律與節奏等計分。