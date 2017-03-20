籃網再輸小牛 林書豪右腳踝逐日觀察
2017/03/20 03:52
〔中央社〕NBA布魯克林籃網今天不敵達拉斯小牛，以104：111輸球，兩隊過去2季4次對戰，籃網皆輸。籃網以中鋒羅培茲表現最優，攻下全隊最高的27分，林書豪右腳踝傷退，仍待觀察。
籃網今天一開場，打來零亂，進攻無章法，防守也不行，上半場比數落後達14分。台裔球員林書豪在首節一次進攻投籃踩到對手巴雷亞（J.J. Barea），扭到右腳踝退場。
豪小子曾一度在訓練員陪同下在場邊騎自行車跑步機，舒緩大腿及腳踝肌肉，後經隊醫診斷後確定傷退，之後未再上場。易籃再戰，籃網在全隊拼戰下，苦苦追趕，攻守俱佳，比數一度只落後4分，打了一節好球，第4節也表現不差，惟無法掌握最後機會，終場仍不敵小牛，以104：111輸球，兩隊過去2季4戰皆無贏球。
總教練艾特金森（Kenny Atkinson）賽後提及林書豪傷勢頗為保留，僅說目前不明，明天再觀察看看。球評則說，希望豪小子受傷影響場次不像之前幾次一樣多。
林書豪在第1節扭及右腳踝後即未再出場。上場逾7分鐘，拿下4分，還有1記失誤，表現尚可。
籃網仍以中鋒羅培茲（Brook Lopez）表現最優，拿下27分，過去5場均攻下20分以上。後衛丁威迪（Spencer Dinwiddie）表現不俗，射下18分，老將佛伊（Randy Foye）也有11分進帳。
小牛則以中鋒諾威茨基（Dirk Nowitzki）最棒，攻下23分，並拿下最佳球員。巴雷亞及巴恩斯（Harrison Barnes）各有20及19分。
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