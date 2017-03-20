NBA》天啊！林書豪又受傷了 對小牛僅拿4分
2017/03/20 07:08
林書豪今天在與小牛的比賽中扭傷腳踝。（美聯社）
〔記者林岳甫／綜合報導〕籃網台灣時間今凌晨在主場碰上小牛，結果林書豪竟在首節就因右腳踝扭傷提前退場，僅留下4分，隨後就無法再次披掛上陣。
林書豪本季飽受傷病困擾，二度因左大腿拉傷，幾乎已缺陣大半賽事；他這回傷癒復出後，共打13場比賽，場均貢獻14.3分、3.3籃板與5.2助攻，且近來更是保持連8場得分上雙。
林書豪今日對小牛，僅打7分24秒，4投2中，攻下4分，意外弄傷右腳踝，整場比賽即無法重返戰場，整體傷勢狀況不明朗，預料球團仍會謹慎小心看待豪小子的傷勢，畢竟籃網本季已無任何衝擊季後賽的希望，得放眼下個賽季。
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