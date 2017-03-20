經典賽》瓊斯美技沒收隊友全壘打 總教練樂歪（影音）

〔體育中心／綜合報導〕美國昨以6：3擊敗衛冕軍多明尼加搭上四強末班車，明星外野手瓊斯（Adam Jones）美技沒收金鶯隊友馬查多（Manny Machado）全壘打成一大亮點，母隊總教練休瓦特（Buck Showalter）對兩人表現讚譽有佳。

「我的老天啊，很不幸地，我親眼見證了這一幕，那是個很棒的瞬間。」休瓦特回憶，「我很喜歡馬查多的應對方式，如果你賽前不知道他們是隊友，你現在知道了。」

馬查多昨在7局下掃出中右外野深遠飛球，眼看就要飛出牆外卻被瓊斯超美技沒收，精采表現讓馬查多脫帽致敬。雖意外成為「苦主」，但馬查多本屆經典賽也有多次六星級美技守備演出。

瓊斯六星級美技沒收全壘打。（資料照，美聯社）

對於子弟兵出色的防守功力，休瓦特笑說球員們表現早已爐火純青，他什麼都見識過了，「球季中的毎一天，他們都會有所表現，讓我驚呼連連。」

由於多明尼加遭到淘汰，馬查多和捕手卡斯提歐（Welington Castillo）預計將回母隊金鶯春訓備戰新球季。休瓦特表示尚未確定他們歸隊的時間，但兩人剛打完激烈賽事，若需要時間調整休息絕對沒問題。

瓊斯與馬查多是金鶯隊友。（資料照，法新社）