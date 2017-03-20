NBA》再動膝蓋手術 「高富帥」本季報銷

帕森斯。（資料照，法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕灰熊小前鋒「高富帥」帕森斯（Chandler Parsons）近幾年飽受傷病困擾，本季也因膝傷打打停停，今天球團宣布他將進行膝蓋手術，本季確定報銷。

去年夏天帕森斯與灰熊簽下一紙4年9400萬美元（約30.4億新台幣）的超級大約，不過表現不如預期，開季至今因為膝蓋傷勢，僅打了34場比賽，平均繳出6.2分2.5籃板，命中率33.8%，都是生涯新低。

加上帕森斯去年也動過膝蓋手術，球團為了保護他，限制他的上場時間，本季至今他沒有一場比賽打超過25分鐘。灰熊球團今天宣布，帕森斯因為左膝半月板撕裂，將進行手術，接下來的比賽也不會再上場。