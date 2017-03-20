經典賽》道奇敲再見安逆轉日本隊 對決美國小久保有信心
2017/03/20 08:19
日本隊經典賽四強戰將對上淘汰衛冕軍的美國。（資料照，美聯社）
〔記者張浩群／綜合報導〕備戰經典賽四強戰，日本武士隊今天與道奇進行熱身賽，日本隊靠著中田翔6局上的適時一擊以1分領先，但終結者松田裕樹9局下被敲出再見安打，日本隊終場以2：3不敵道奇，連2場美國熱身賽都輸球。
日本隊今天推出武田翔太先發，主投4局挨5安只失1分，日本隊5局上展開反攻，炭谷銀仁朗在無人出局一三壘有人時，擊出二壘方向內野滾地球，幫助球隊追平，而中田翔在下個半局三壘有人敲出適時安打，日本隊以2：1超前。
日本5局後啟動牛棚，岡田俊哉、秋吉亮、平野佳壽、牧田和久都順利守成，有效壓制道奇打線，但終結者松井裕樹9局下關門放火，投出2次四壞球保送，隨後被迪克森（O'Koyea Dickson）敲出帶有2分打點的再見安打，道奇最後以3：2逆轉擊敗日本隊。
四強戰將對上美國隊，日本隊監督小久保裕紀表示，「球員我們幾乎都認識，他們的數據也在我們手中。」表現出勝券在握的信心。
經典賽日本隊監督小久保裕紀。（資料照，美聯社）
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