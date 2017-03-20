印地安泉網賽》力克瓦林卡 費德爾世界排名升上第6
2017/03/20 09:04
〔體育中心／綜合報導〕印第安泉男單決賽，大會第9種子的瑞士名將費德爾（Roger Federer）靠著連續2盤的關鍵破發，以6：4、7：5擊敗同胞瓦林卡（Stan Wawrinka），5度在此奪冠，追平同樣5度奪冠的喬科維奇（Novak Djokovic），世界排名將回到第6名。
第一盤雙方在各自的發球局都順利保住，先發球的費德爾以5：4領先，第10局是瓦林卡的發球局，但他的ACE球被誤喊出界，又沒要求挑戰，讓費德爾破發以6：4拿下。瓦林卡在第二盤立刻連拿2局，費德爾也追到2：2，接著兩人保住自己的發球局到5：5。關鍵時刻瓦林卡失誤過多，被費德爾連下兩城奪走勝利。
「17年前我第一次參賽，」費德爾說，「能在這裡奪冠對我來說非常有意義，今年我還會繼續努力的。」費德爾不僅拿下第25個大師賽冠軍，也達成職業生涯第90冠，以35歲7個月的年紀成為這項賽事的最老冠軍。
費德爾。（法新社）
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