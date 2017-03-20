經典賽》多明尼加無緣衛冕 缺陣的奎托挨轟
2017/03/20 08:41
奎托。（資料照，美聯社）
〔記者粘藐云／綜合報導〕經典賽衛冕軍多明尼加昨不敵美國提前打包，無緣挑戰連霸，讓該國球迷感到相當失望，而前兩階段缺席的巨人強投奎托（Johnny Cueto）也成為眾人攻擊箭靶。
一開始奎托也在多明尼加球員名單內，不過因為父親生病而較晚開始春訓的他，認為還沒準備好，而婉拒在預賽和八強登場，預計在四強賽才會加入，如今多明尼加提前遭淘汰，他也因此受到批評。
「我的家鄉很多人批評我，認為我不為多明尼加出賽是因為我賺了大錢，就忘記祖國」奎托無奈的喊冤，「為什麼會這樣？像坎諾（Robinson Cano）還有其他人都比我賺的多啊！」
「希望大家可以理解，我不提前參賽是因為我的手臂狀況還沒調整好，我也不能為了要參賽，就把我的棒球生涯放到一旁。」奎托強調自己不是自私的人，「我真的非常想代表我的國家出賽，我也相信很多人都想要為那面國旗而戰。」奎托曾在2009年時代表多明尼加參與經典賽。
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