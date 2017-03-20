日職》陽岱鋼傷勢復發 恐趕不上開季
2017/03/20 08:58
陽岱鋼。（圖片取自讀賣巨人官方推特）
〔記者倪婉君／綜合報導〕陽岱鋼原本預訂今天向巨人一軍報到，但日本媒體今天報導，他在昨天二軍比賽再度感到下半身緊繃，因此暫緩向一軍報到，也可能無法趕上31日開幕戰。
30歲的陽岱鋼以5年大合約成為巨人軍後，一直是媒體注目焦點，只是他在2月初就出現下半身不適，在復健調整後，前天終於在二軍開幕戰上場，昨天也出賽打了1個打席。原本只要狀況正常，陽岱鋼就會向一軍報到，只是今天日媒報導他的「開幕危機」浮現。
陽岱鋼昨仍以先發1棒中外野手上場，但他在1局下遭到三振後，2局上要守備時就感到下半身緊繃，向教練團反應後退場休息。日媒以「黃色警告」浮現，來報導陽岱鋼可能趕不上3月31日的一軍開幕戰。
巨人監督高橋由伸已表示陽岱鋼今天不會向一軍報到，首席教練村田真一也說，等到陽岱鋼在二軍能完整出賽一整場後，再考慮讓他升上一軍。陽岱鋼也希望能夠準備好了再上一軍，和教練團一樣，都不想要操之過急。
巨人在31日對中日龍開幕戰之前，只剩5場熱身賽，今天中午則要迎戰養樂多。
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