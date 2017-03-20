網球》再次輸給費德爾 瓦林卡笑稱：他是混帳
2017/03/20 11:07
瓦林卡。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕印地安泉公開賽今天落幕，男單決賽上演瑞士內戰，由費德爾（Roger Federer）以6：4、7：5直落二擊敗同胞瓦林卡（Stan Wawrinka），這是費爸第20次擊敗瓦林卡，頒獎典禮上瓦林卡發表感言時說：「我要恭喜羅傑，他正笑開懷，真是混帳，但沒關係。」逗趣的發言讓觀眾及費爸哄堂大笑，但瓦林卡接著擦擦眼睛，與觀眾解釋經過這幾天賽程自己真的累了，費德爾也在賽後安慰瓦林卡。
費德爾的世界排名因此上升到世界第6，超越了納達爾（Rafael Nadal）。兩人將繼續在本周開打的邁阿密公開賽連續出賽，納達爾、錦織圭（Kei Nishikori）、提姆（Dominic Thiem）、高芬（David Goffin）、迪米特洛夫（Grigor Dimitrov）也都將參賽。
相關新聞
- 網球》邁阿密公開賽 球王穆雷、喬帥都不打
- 網球》笑吻WTA第19 冠 詹詠然期待邁阿密風雲再起
- 印地安泉網賽》「辛然配」首封后 共享破千萬獎金
- 費爸揪喬帥組合唱團 美網邀今年來表演
- 網球》詹詠然／辛吉絲週日上午7點出擊 印地安泉女雙爭后
- 網球》印第安泉公開賽 維絲妮娜搶先取得決賽門票
推薦新聞
-
經典賽》明與波多黎各殊死戰 荷蘭喜迎王牌終結者入陣2017/03/20 11:30
-
LPGA創建者盃》瑞典女將諾奎絲特奪冠 龔怡萍並列46名2017/03/20 11:17
-
NBA》里拉德轟下49分 拓荒者滅火緊追金塊2017/03/20 11:06
-
阿諾帕瑪邀請賽》雷許曼最後一回合殺出奪冠 潘政琮並列56名2017/03/20 11:02
-
經典賽》準決賽強碰日本武士 美國隊推國民洛克先發2017/03/20 10:21