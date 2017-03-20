網球》再次輸給費德爾 瓦林卡笑稱：他是混帳

瓦林卡。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕印地安泉公開賽今天落幕，男單決賽上演瑞士內戰，由費德爾（Roger Federer）以6：4、7：5直落二擊敗同胞瓦林卡（Stan Wawrinka），這是費爸第20次擊敗瓦林卡，頒獎典禮上瓦林卡發表感言時說：「我要恭喜羅傑，他正笑開懷，真是混帳，但沒關係。」逗趣的發言讓觀眾及費爸哄堂大笑，但瓦林卡接著擦擦眼睛，與觀眾解釋經過這幾天賽程自己真的累了，費德爾也在賽後安慰瓦林卡。

費德爾的世界排名因此上升到世界第6，超越了納達爾（Rafael Nadal）。兩人將繼續在本周開打的邁阿密公開賽連續出賽，納達爾、錦織圭（Kei Nishikori）、提姆（Dominic Thiem）、高芬（David Goffin）、迪米特洛夫（Grigor Dimitrov）也都將參賽。