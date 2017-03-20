西甲》梅西穩定「刷數據」 本季進球數領先群雄 （影音）
2017/03/20 10:23
〔體育中心／綜合報導〕巴塞隆納球星梅西（Lionel Messi）在台灣時間今天凌晨對瓦倫西亞的聯賽裡，再度單場攻進2球，不僅達成生涯第100次梅開二度，還改寫多項個人紀錄。
梅西在上半場幫助球隊超前比數，面對西甲著名的撲12碼罰球高手阿爾維斯（Diego Alves），梅西出人意料直接攻中路得手。下半場開始不久，馬斯切拉諾（Javier Mascherano）混戰中傳球，梅西在禁區右側閃過阿布登努爾（Aymen Abdennour）後起右腳射門得分，比數變成3：2。
本季梅西在40場比賽裡攻進41球，也是本季歐洲首位進球超過40的球員。西甲聯賽射手榜上，梅西攻進25球，比排名第2的隊友蘇亞雷斯（Luis Suarez）多3球，比皇馬球星C羅（Cristiano Ronaldo）多6球。
梅西是歐洲唯一在最近8個球季裡，聯賽、國王盃、歐冠總進球數超過40的球員，進球數分別是47、53、72、60、41、58、41、41，本季還有10場聯賽、1場國王盃決賽以及歐冠8強淘汰賽，因此他的進球數有望邁向50球大關。
梅西（左）本季表現依然保持水準。（法新社）
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